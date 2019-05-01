"الشرعية" تحرر مواقع جديدة في صعدة والبيضاء

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

حررت قوات الشرعية اليمنية مسنودةً بالتحالف العربي، أمس، مواقع عديدة من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في محافظتي صعدة والبيضاء، فيما واصلت القوات تقدمها الميداني في المواجهات المحتدمة في جبهات محافظة الضالع.

وأفادت مصادر ميدانية في صعدة لـ«الاتحاد» بأن قوات الجيش شنت صباح أمس، هجوماً على مواقع تابعة للميليشيات الحوثية بالقرب من مركز مديرية «كتاف والبقع» شمال شرق المحافظة، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن تحرير تلال جبلية استراتيجية ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات وأسر عنصر واحد.

كما أعلن الجيش اليمني السيطرة على جبال استراتيجية في مديرية «باقم» الشمالية بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي. وذكر الجيش في بيان، أن قواته مسنودةً بطيران التحالف العربي سيطرت على جبال «أبو تراب»، و«أبو سالم»، و«بازل والكوفية» في منطقة «مزهر» بعد اشتباكات مع الحوثيين، مؤكداً مصرع وإصابة العديد من الحوثيين خلال المواجهات.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارات على مواقع وتحركات للميليشيات في عدد من الجبهات بمحافظة صعدة.

واستهدفت 5 غارات جوية تعزيزات للميليشيات في مديرية «مستبأ» بمحافظة حجة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات عسكرية تابعة لها.

وفي سياق ميداني آخر، قالت مصادر عسكرية حكومية إن قوات الجيش حررت، أمس، عدداً من المواقع في جبهة «قانية» بمحافظة البيضاء بعد اشتباكات مع ميليشيات الحوثي التي كانت تحاول السيطرة على مواقع للجيش في الجبهة ذاتها شمال محافظة البيضاء. وقال قائد «اللواء 143 مشاة»، العميد الركن ذياب القبلي، إن «مجاميع من ميليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع الخدار ومخابئ القردعي في جبهة قانية، إلا أن مقاتلي الجيش اليمني أفشلوا المحاولة اليائسة، وتمكنوا من قتل وجرح العديد من العناصر المهاجمة وأجبروا من تبقى منها على الفرار».

وأكد العميد القبلي، مصرع العديد من عناصر الميليشيات خلال الاشتباكات، وذكر أن جثث بعضهم مازالت ملقاة في العراء، لافتاً إلى أن قوات الجيش استولت على كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة المسلحين الحوثيين.

وقال مصدر عسكري ميداني آخر، إن قوات الجيش أسرت 5 من عناصر الميليشيات خلال المواجهات التي مكنت قوات الشرعية من التقدم والسيطرة على بعض المواقع كان الحوثيون يتمركزون فيه.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية خروقاتها النارية للهدنة الإنسانية الهشة في محافظة الحديدة. وذكرت مصادر ميدانية أن ميليشيات الحوثي جددت قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع قوات المقاومة المشتركة في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، مشيرةً إلى أن خروقات الميليشيات لوقف إطلاق النار الذي بدأ في 18 ديسمبر، تصاعدت في الآونة الأخيرة بشكل لافت.

وأحبطت «ألوية العمالقة»، أمس، محاولة تسلل للميليشيات الحوثية إلى مواقعها في منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.