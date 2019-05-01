السعودية تدعو لإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب

الرياض، نيويورك (الاتحاد، وكالات)

دعت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج ميليشيات الحوثي الانقلابية ضمن قوائم الإرهاب الدولية، جاء ذلك فيما التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، أمس، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس.

وطالبت المملكة، في كلمتها في جلسة مجلس الأمن الدولي، التي عقدت بمقر المجلس بنيويورك حول الوضع في الشرق الأوسط، والتي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مجلس الأمن بأن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن، وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140. وأكد المعلمي حرص السعودية على أهمية الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، باعتبارها خطوة أولى نحو الحل السياسي الشامل. وأوضح أن إيران ما زالت تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط، بدءاً بدعمها مشاركة «حزب الله» اللبناني الإرهابي في القتال بسوريا، وانتهاءً بدعمها الميليشيات الحوثية في اليمن، التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم. وأشاد المعلمي بدور الولايات المتحدة الأميركية حول تصنيفها للحرس الثوري الإيراني ولـ«حزب الله»، باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، داعياً مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين وكذلك ميليشيات الحوثي، ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

إلى ذلك، التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، أمس، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني ووفد أعضاء المجلس. وألقى رئيس مجلس النواب اليمني كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة، على دعمهم الأخوي الصادق ونجدتهم أشقائهم اليمنيين، والدول المشاركة بالتحالف العربي، منوهاً بما قدم من تعاون لنواب الشعب اليمني لاستئناف أعمال مجلسهم بعد انقطاع دام 4 سنوات فرضته الظروف القاهرة الناتجة عن انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية والمساندة لافتتاح دور انعقاده بمدينة سيئون. وأكد أن هذه الخطوة مثلت إنجازاً تاريخياً لاستعادة الدولة، والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من خلاله النواب من كسر الحصار على أعضائه من قبل الميليشيات بغرض إعاقة المجلس عن استئناف مهامه الدستورية، بما يترتب عليه من إعاقة هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها، وإلحاق الضرر بالعمل الوطني العام.