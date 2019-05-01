كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يرفض العنف في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الممثلة العليا للسياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي شكل من أشكال العنف ويدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد من أجل تجنب الخسائر في الأرواح وتصاعد التوتر في فنزويلا.

وقالت موجيريني: إن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب آخر التطورات في فنزويلا".

وجاء في بيان صادر عن الممثلة: "نكرر التأكيد على أنه لا يوجد سوى طريق سياسي وسلمي وديمقراطي للخروج من الأزمات التي تواجه البلاد، ويرفض الاتحاد الأوروبي أي شكل من أشكال العنف ويدعو إلى ضبط النفس إلى أقصى حد لتجنب الخسائر في الأرواح وتصعيد التوتر".

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل بذل كل جهد ممكن لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفقًا لدستور فنزويلا".

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وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، قال إن الولايات المتحدة تريد تداول سلمي للسلة في فنزويلا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

وقال بولتون، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، "نريد بشكل رئيسي نقل سلمي للسلطة. لكنني سأقول مرة أخرى: [رئيس فنزويلا] نيكولاس مادورو وأولئك الذين يدعمونه، وخاصة أولئك الذين ليسوا فنزويليين، يجب أن يعلموا أن جميع الخيارات مطروحة".

كما أشار بولتون إلى أن "واشنطن أوضحت لروسيا أنها تتوقع عدم تدخلها في الشأن الفنزويلي".

ووصف بولتون انتفاضة زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو، بأنها "ليست انقلابا عسكريا".