كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا: زعيم المعارضة يلجأ للسفارة التشيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية تشيلي روبرتو أمبويرو، اليوم الثلاثاء، إن "زعيم المعارضة الفنزويلية ليوبولدو لوبيز لجأ إلى سفارة بلاده في كاراكاس".

وقال أمبويرو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "لوبيز تبع زوجته ليليان تينتوري وابنته، اللتين دخلتا كضيفتين إلى مقر إقامة بعثتنا الدبلوماسية".

وأضاف أمبويرو إن "تشيلي تؤكد مجدداً التزاماتها حيال الديمقراطيين الفنزويليين".

وقال لوبيز، الذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ يوليو2017، في وقت سابق إن "الجيش هو الذي أنقذه".