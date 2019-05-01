كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقوش الوسائد تكشف مكان اختباء البغدادي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إيطالية بأن ظهور الكلاشنيكوف خلف زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أتى بمثابة تذكير واسترجاع بالصورة التي كان يظهر فيها زعيم القاعدة أسامة بن لادن في ما يشبه "التحية" للرجل الإرهابي الذي اعتبر يوماً ما المطلوب الأول عالمياً.

وكان الأشخاص الثلاثة الملثمين الذين ظهروا في الفيديو، يرتدون نوعا من الشماغ يستخدم في شرق سوريا وغرب العراق بشكل واسع، كما أن قماش الوسائد التي كان يجلس فوقها والمشهورة باسم “ مجلس عربي ” منتشر في تلك المنطقة الجزيرة السورية والموصل، وهذا النوع من القماش كان يستورد من حلب.

وأوضح التقرير أن الاعتقاد السائد في الغرب حاليا هو أن البغدادي يختبئ في منطقة ما، في الصحراء العراقية قرب الحدود مع سوريا.

وأضاف أن البغدادي ذكر أحدث التطورات في السودان وسوريا والجزائر، كما علق على إعادة انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما يعني أن المقطع تم تصويره حديثا.