كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري": مليشيا الوفاق تستخدم القنابل بالأحياء السكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن "ميلشيات الوفاق تستخدم قنابل في الأحياء السكنية ما يشهد تهديداً على حياة المدنيين"، بينما تتقدم قوات الجيش الوطني بمناطق متاخمة للأحياء الرئيسية في طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، الثلاثاء، أن "العمليات العسكرية مستمرة في الليل والنهار، والإسناد الجوي يسير بشكل جيد وتم تدمير القوة القتالية لقوات الوفاق خارج طرابلس".