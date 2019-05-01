اعتصام معطلين فوق خزان مائي “شاطو” ومعطل: البطالة تقتلنا.. نحن ضائعون – صور 

دخلت مجموعة من الشباب في مدينة طانطان، يبلغ عددها 12 شابا، صباح اليوم الثلاثاء، في اعتصام مفتوح فوق خزان مائي “شاطو”، الكائن في ابن سيناء قرب مقهى “ماجوريل” في مدينة طنطان.

وفِي تصريح خاص، قال هشام بيتاح، أحد المعتصمين، لـ”اليوم 24″، إنه ورفاقه دخلوا في اعتصام مفتوح فوق الخزان المائي، ردا على تماطل المسؤولين في تنفيذ الوعود، التي تلقوها منهم سابقا .

وأضاف المتحدث ذاته أن قرار الاعتصام جاء بعد أكثر من 3 أشهر من الاحتجاج على التماطل في تنفيذ وعود سابقة للاستفادة من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، لحل مشكل البطالة في المنطقة، وأن الأمر سيتطور إلى إضراب عن الطعام، إن تطلب الأمر ذلك .

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وأشار هشام بيتاح إلى أن البطالة أثرت كثيرا في شباب المنطقة، الذين لا يطالبون سوى بحقهم في الشغل، لكن من دون استجابة لمطالبهم العادلةن وقال: “البطالة تقتلنا.. ونحن ضائعون”.

واستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية، والأمنية، فور علمها بالخبر إلى مكان الاعتصام، حيث دخلت في حوار مع المعتصمين، من أجل التراجع عن هذه الخطوة، والنزول من فوق الخزان المائي.