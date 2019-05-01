“الكاف”يعلن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بكأس أمم إفريقيا

تأكد رسمياً تطبيق تقنية نظام حكم الفيديو المساعد، في نهائيات كأس أمم إفريقيا بمصر، انطلاقا من منافسات دور ربع النهائي، بتأكيد من لجنة الحكام في “الكاف”.
حسن وابيري رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، أكد أن نظام “فار” سيتم تطبيقه بداية من دور الثمانية في هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 منتخبا وتقام فعالياتها في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليوز المقبلين.
وأشار وابيري إلى أن الكاف قرر تطبيقها بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” .
وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات هذه النسخة من البطولة الأفريقية حصلوا على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام (فار) .
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