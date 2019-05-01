البابا فرنسيس يدعو مصففي الشعر إلى تفادي النميمة والثرثرة خلال أداء عملهم

لطالما حذر البابا فرنسيس من الترويج للشائعات بين الأصدقاء والجيران، لكنه وجهها هذه المرة لأولئك الذين يترددون على “معابد الكلام الرخيص الحديثة”، ويقصد صالونات الشعر، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ودعا البابا فرنسيس، أمس الاثنين، الحلاقين ومصففي الشعر وأخصائيي التجميل، ذكورا وإناثا، إلى الامتناع عن بث الشائعات.

وطالب بابا الكنيسة الكاثوليكية الحلاقين بالالتزام بالأخلاق أثناء ممارسة مهنتهم والتعامل مع الزبائن بلطف وكياسة، وأن يذكروا الكلمة الطيبة والمشجعة.

جاء ذلك خلال قداس ضم نحو 230 حلاقا ومصفف شعر وأخصائي تجميل، أثناء قيامهم بزيارة الفاتيكان.

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وأوضح البابا بالقول “من أجل تجنب الوقوع في إغراء الشائعات المرتبطة بمهنتكم”.

وحث فرنسيس العاملين في مجال التجميل على إتباع خط,ات القديس مارتينو دي بوريس بقوله “يجب أن يسترشد أخصائيو التجميل بالقديس مارتينو دي بوريس”.

وكان القديس مارتينو جراح وحلاق في ليما، حيث كان في القديم يختص الحلاق بأعمال الجراحة وعمليات البتر. ولد القديس مارتينو في ليما في العام 1579، وتوفي في العام 1639. تم إعلانه قديسا في العام 1962 من طرف البابا يوحنا الثالث والعشرين.

وفي العام 2015 قام البابا فرنسيس بتدشين صالونا للحلاقة وحمامات مخصصة للمشردين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.