الفاسي الفهري يهاجم “العمران”: نطلب منها احترام الآجال والجودة ويجب أن تعطي المثال في الالتزام

وجه عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى مؤسسة “العمران”.

وقال عبد الأحد الفاسي الفهري، صباح اليوم، أثناء تقديمه لحصيلة عمل وزارته، خلال السنتين الأخيرتين، إن مؤسسة “العمران”، الذراع العملياتي لوزارته، إلا أنها يجب أن تحترم معايير الجودة.

وقال الفاسي الفهري في كلمته “العمران هي الذراع العملياتي للوزارة، ولكن نطلب منها احترام الجودة، والأجل، لأنها مؤسسة عمومية، ويجب أن تكون قدوة في احترام المعايير، والالتزام”.

وفي إطار مخطط تقليص العجز السكني، وتنويع، وتثمين العرض، استثمرت مؤسسة “العمران”، خلال العام الماضي، أكثر من خمسة ملايير درهم، فتحت من خلالها أوراش إخراج 110 وحدة لحساب الدولة، وأكثر من 24 وحدة في إطار المنتوج الجديد، وأكثر من أربعة آلاف وحدة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أنهت مؤسسة “العمران” أكثر من 124 وحدة للتأهيل الحضري لحساب الدولة، وأكثر من 20 وحدة في إطار المنتوج الجديد، وأكثر من ستة آلاف وحدة في القطاع الخاص.