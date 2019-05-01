نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..رفاق زياش يسقطون توتنهام بملعبه

فاز فريق أياكس أمستردام الهولندي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد أمام نظيره الإنجليزي توتنهام هوتسبير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وجاء هدف فوز أياكس بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة عن طريق دوني فان دي بيك، ليضع الفريق الهولندي قدما في المباراة النهائية، قبل أن يلتقيا إيابًا على ملعب يوهان كرويف يوم 8 ماي المقبل.
وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام. ويلعب برشلونة الإسباني مع ضيفه ليفربول الإنكليزي غدا في برشلونة في ذهاب المباراة الثانية في الدور نصف النهائي.
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