صعوبات تعترض التغطية الصحية للمستقلين

مازال قرار الشروع في التغطية الصحية للمستقلين رهينا بصدور مرسوم يحدد الأجور التي ستقتطع على أساسها نسبة المساهمة في التغطية الصحية، التي حُدِّدت في 6.37 في المائة من الأجر.

وتواجه المفاوضات، التي تخوضها الحكومة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مختلف المهنيين المستقلين، صعوبات كبيرة، لأن هؤلاء يرفضون المقاييس التي جرى اعتمادها.

وعلمت «أخبار اليوم» أنه بالنسبة إلى أطباء القطاع الخاص، جرى اقتراح أن تُقتطع النسبة على أساس أجرة تصل إلى حوالي 20 ألف درهم شهريا، أما المتخصصون، فعلى أساس أجر يصل إلى حوالي 28 ألف درهم، وهو ما رفضه الأطباء الذين اعتبروه سقفا عاليا. والأمر نفسه بالنسبة إلى مهن أخرى، كسائقي الطاكسيات والصناع التقليديين.