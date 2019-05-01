بومبيو: مادورو كان مستعدا لمغادرة فنزويلا لكن روسيا أثنته عن ذلك

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

كشف وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن “الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ كان مستعداً لمغادرة ​فنزويلا​ متجها إلى هافانا وكانت طائرته جاهزة ولكنّ ​روسيا​ أثنته عن ذلك”.

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وكان زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​ قد أعلن من قاعدة عسكرية في ​كراكاس​، تلقيه دعما من “جنود شجعان” في ​الجيش​ الفنزويلي. وأشار إلى أنه بدأ “المرحلة النهائية” من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

فيما دانت ​الحكومة​ الفنزويلية محاولة الانقلاب العسكري في البلاد، لافتة الى أنها تتعامل مع مجموعة صغيرة من “الخونة العسكريين” الذين يحاولون دعم الانقلاب على مادورو. واعلن وزير الدفاع الفنزويلي رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على مادورو.

كما أعلن وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز فشل محاولة الإنقلاب العسكري على مادورو، مؤكداً أن الأوضاع هادئة في البلاد.