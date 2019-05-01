الان تتابع قصف يستهدف قاعدة التاجي شمال بغداد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت قناة العربية بأن قصفا استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد. وأكدت مصادر أن القصف استهدف القاعدة أثناء تواجد قوات أميركية فيها,.

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