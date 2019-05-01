شكرا لقرائتكم قصف يستهدف قاعدة التاجي شمال بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مراسل العربية/الحدث بأن قصفا استهدف قاعدة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد. وأكد المراسل أن القصف استهدف القاعدة أثناء تواجد قوات أميركية فيها.

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