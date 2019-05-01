الرئيس الألماني السابق يشيد بمطار إسطنبول

أكد الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف أن "تركيا باتت تملك مطارا يتمتع بموقع جيوسياسي مهم جدا، حوّل إسطنبول إلى مركز للرحلات الجوية، يتيح السفر للعديد من الوجهات دون الحاجة إلى المرور من مطارات أوروبا"، مشيداً بالسمعة الطيبة التي تتمتع بها تركيا في عالم الأعمال.
ولفت إلى أن "تركيا تمتلك مجتمعا فتيا وذكيا وحيويا"، مشيراً إلى أن "افتتاح مطار جديد وتحول إسطنبول إلى مركز للرحلات الجوية سوف يجذبان مزيدا من الاستثمارات"، مضيفاً: "سيادة القانون والبيئة الديمقراطية، تساهم في زيادة جذب المستثمرين الأجانب"، مشددا على "ضرورة التقارب الألماني التركي".
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