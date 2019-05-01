المشري: السياسة الأميركية تجاه الأزمة الليبية تفتقر للوضوح

لفت رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري إلى أن "السياسة الأميركية تجاه الأزمة في ليبيا تفتقر إلى الوضوح ونحن نبحث عن توضيح"، موضحاً أن "حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، لا تزال تفتقر إلى التفسير الرسمي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن مكالمته مع حفتر".
ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في طرابلس وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.
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