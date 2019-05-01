المشري: السياسة الأميركية تجاه الأزمة الليبية تفتقر للوضوح

لفت رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ​خالد المشري​ إلى أن "​السياسة​ الأميركية تجاه الأزمة في ​ليبيا​ تفتقر إلى الوضوح ونحن نبحث عن توضيح"، موضحاً أن "​حكومة​ الوفاق، المعترف بها دوليًا، لا تزال تفتقر إلى التفسير الرسمي من إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بشأن مكالمته مع حفتر".

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق في ​طرابلس​ وقوات حفتر الذي يقود قوات الشرق الليبي.