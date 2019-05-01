أكدت مصادر في ​وزارة المالية​ ان "من يعرف بأصول ​الموازنة​ يدرك ان اعتماد ​طريق القديسين​ والمرفأ مدوران من ​السنة​ الماضية بالكامل"، مشيرة الى انه "كل ما حكي عن تأخير سنة غير صحيح على الاطلاق، انما بالعكس فالاجراء الذي اتخذته وزارة المالية يسمح بالتلزيم الفوري للمشروعين باعتبار ان مبالغهما مدوّرة ومحجوزة وليست بحاجة الى ذكرها بالأرقام، وفى الاحوال كافة فإن بإمكان الوزراء المعنيين في ​التيار الوطني الحر​ مناقشة هذا الموضوع في جلسة ​مجلس الوزراء​ غداً".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بوزارة المالية: الاجراء الذي اتخذته الوزارة يسمح بالتلزيم الفوري لطريق القديسين ومرفأ جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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