lbc عن مصادر الوطني الحر: حديث خليل عن مشروعي طريق القديسين ومرفأ جونيه فيه تحوير

نقلت قناة الـ lbc عن مصادر في ​التيار الوطني الحر​ تأكيدها أن "ما صرح به وزير المال ​علي حسن خليل​ عن مشروعي ​طريق القديسين​ و​مرفأ جونيه​ فيه تحوير لان احدا لم يذكر الغاء المشروعين انما تأخير او توقيف"، لافتة الى أن "هذا ما تظهره الجداول عبر توقيف سنة للطريق وتأخير سنة للمرفأ".

وكان خليل قد إعتبر في وقت سابق أنه "ماكينة التحريض تحاول أن تحدث فتنة لا اساس لها، فمشروع طريق القديسين و​مرفأ جونية​ في صلب ​الموازنة​ ولم يلغَ أي إعتماد مخصص لهما كما لم تلغَ إعتمادات أي من المشاريع ، وعلى الذين يريدون تسجيل انتصارات وهمية ان يدققوا في الموازنة وارقامها ليكتشفوا خطأهم".