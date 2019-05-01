النشرة: بهية الحريري ستزور اسامة سعد صباح يوم غد في صيدا

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا بان "رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري ستزور الامين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد صباح يوم غد في صيدا، وهو اللقاء الاول بينهما بعد الانتخابات النيابية الاخيرة التي اوصلتهما الى الندوة البرلمانية، حيث من المتوقع ان تكسر الزيارة جليد القطيعة بين النائبين، علما انهما يتصافحان حين يلتقيان في اي من النشاطات الصيداوية".
وابلغت مصادر مواكبة لـ "النشرة"، أن "جولة الحريري الى القوى السياسية حملت عناوين كثيرة، اولاها انها تأتي في رحاب شهر رمضان لتبادل التهاني وطي صفحة الخلافات، ثانيها فتح قنوات تواصل مباشر للتشاور باوضاع المدينة من محتلف جوانبها، وبحث سبل تنشيط الحركة التجارية واستنهاض الدورة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاوضاع الصعبة وذلك خلال شهر رمضان وما بعده، وثالثها توحيد الموقف تجاه ما يجري في مخيم عين الحلوة وضرورة التعاطي مع وضع المخيم بمسؤولية عالية وتجنيب المخيم مزيداً من المعاناة".
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