الكويت: جمعُ ملايين الدولارات بيوم للإفراج عن ضابط قتل إعلامية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جمعت حملة أطلقتها قبيلة العوازم الكويتية، ديّة بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (33 مليون دولار)، للإفراج عن الضابط خالد نقا العازمي، الذي قتل الإعلامية هداية سلطان السالم، عام 2001، بست رصاصات أطلقها عليها بينما كانت داخل سيارتها المتوقفة عند إشارة مرورية في شارع دمشق بالعاصمة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأشرفت "مبرة العوازم الخيرية"، على جمع الديّة، وأطلقت صباح الإثنين، حملة للتبرع، وأعلنت عن رابط إلكتروني لها، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو ما لاقى تجاوبا واسعا وسريعا، بعد قبول ورثة هداية السالم بدية عشرة ملايين دينار، مُقابل تنازلهم عن حقهم والاكتفاء بالمُدة التي قضاها القاتل في السجن.

وقال العضو السابق في مجلس الأمة (البرلمان)، بدر الداهوم، في حسابه بـ"تويتر"، يوم الثلاثاء: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اكتمال مبلغ الدية 10 ملايين المطلوبة للعفو عن خالد نقا".

وكانت هداية السالم مُقربة من الأسرة الحاكمة وإحدى أبرز المُطالبات بحقوق المرأة السياسية في الكويت، وقتلها العازمي بسبب ما قال إنه مقال كتبته في مجلة "المجالس" مسّت فيه شرف فتيات عشيرة العوازم، التي ينحدر منها.

وفي شباط/ فبراير 2002، أدانت محكمة الجنايات، العازمي، بقتل السالم، وحكمت عليه بالإعدام شنقا، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف، قبل أن تخفف محكمة التمييز الحكم إلى السجن المؤبد.