إكسبو دبي: الإمارات نسّقت مع الموساد ترتيبات المشاركة الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف تقرير إسرائيلي أن جهاز الموساد، هو الجهة الإسرائيلية التي نسّقت مع المسؤولين الإماراتيين، تفاصيل مشاركة الوفد الرسمي الإسرائيلي في معرض "إكسبو الدولي 2020"، المقرر إقامته في دبي، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، بأن رئيس الموساد، يوسي كوهين، هو من عمل على ترتيب وصول الوفد الإسرائيلي إلى دبي، عبر اتصالات مباشرة أجراها مؤخرا مع مسؤولين في الإمارات.

ولفتت المراسلة السياسية لـ"كان"، غيلي كوهين، إلى أن رئيس الموساد بحث أدق التفاصيل وكافة الترتيبات مع الجانب الإماراتي، بما في ذلك الأمور التقنية التي تتعلق بوصول البعثة الإسرائيلية ومكان إقامتها في دبي بالإضافة إلى إجراءات تأمينها.

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت قد أعلنت رسميًا مشاركتها في "إكسبو 2020" في دبي، ما اعتبره رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعبيرًا عن "المكانة الصاعدة لإسرائيل في العالم والمنطقة".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن "المعرض هو ملتقى للناس من جميع أنحاء العالم ويستفيدون من مواهبهم للتعامل مع التحديات المشتركة لتطوير المجتمع، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الهامة".

وعلّق نتنياهو، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلا: "أبارك مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو الدولي في دبي؛ هذا تعبير آخر على المكانة الإسرائيلية الصاعدة في العالم والمنطقة".

وأكّدت 192 دولة حتى الآن مشاركتها في معرض إكسبو 2020 في دبي، حسبما أعلنت الجهة المنظمّة، اليوم الخميس، بينما أكد المكتب الدولي للمعارض في باريس إلى أن إسرائيل تلقّت دعوة من دولة الإمارات.

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وقالت الجهة المنظمة للمعرض في بيان إن "192 دولة أكّدت مشاركتها، ما يجعله إكسبو الدولي الأكثر شمولا ومشاركة دولية حتى الآن". وتابع البيان "لقد دعونا كل دول العالم دون استثناء، تماشيا مع التزامنا بأن يكون إكسبو 2020 حدثا عالميا بحق ومنصة لكل الإنسانية".

وأضاف "على امتداد 170 عاما ظلّت معارض إكسبو الدولية بمنأى عن السياسة كونها تتمحور حول تقدم الإنسانية بتركيزها على الابتكار، والتبادل الثقافي، والإبداع والعمل المشترك".

وفي باريس، قال المكتب الدولي للمعارض في بيان "من خلال دعوة جميع دول العالم للمشاركة في المعرض المقبل، وبينها إسرائيل، فإن منظمي إكسبو 2020 يعكسون الروح العالمية لهذا المعرض".

يذكر أن معرض إكسبو سيشهد المشاركة التطبيعية الإسرائيلية الرسمية الثانية مع دولة الإمارات. حيث تؤكد التقارير الصحافية على تقارب في المواقف الرسمية بين الإمارات وإسرائيل، خصوصًا في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران وموقفها من ثورات الربيع العربي.

وفي مؤشر على التقارب بين الإمارات وإسرائيل، أقر وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بما اعتبره "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات من إيران وحزب الله"، وذلك في فيديو مسرب من إحدى جلسات مؤتمر وارسو الذي عقد بالعاصمة البولندية، في شباط/ فبراير الماضي.