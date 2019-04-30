لجنة شعبية فلسطينية: 300 ألف عامل عاطل في غزة

إسرائيل تقلص مساحة الصيد على سواحل القطاع

غزة ـ وكالات:قالت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار على غزة أمس الثلاثاء إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع “تزداد صعوبة” مع استمرار الحصار الإسرائيلي منذ منتصف عام 2007.وحذرت اللجنة ، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الأربعاء ، من مخاطر “غياب حلول عملية واقعية وتجاهل المجتمع الدولي للحالة الانسانية الكارثية التي يعيشها مليونا فلسطيني في قطاع غزة”.وذكرت اللجنة أن قطاع العمال والخريجين من أهم الشرائح المتضررة بسبب الحصار بحيث زاد عدد العمال المعطلين عن العمل في غزه عن 300 ألف عامل يعيشون في ظروف اقتصادية وانسانية في غاية الصعوبة. ودعت اللجنة إلى “جهود فلسطينية عربية إسلامية دولية لتلافي آثار الحالة الخطيرة التي تهدد آلاف الأسر في قطاع غزة تعاني معاناة شديدة في ظل صعوبة حصولهم على مستلزمات الحياة الأساسية”.وأفادت بأن حوالي 85 بالمئة من سكان قطاع غزة يعيش تحت خط الفقر وأن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين يوميا, فيما حوالي 90 بالمئة من المصانع والورش والمحال التجارية تتكبد خسائر مالية فادحة بسبب الحصار مما جعلها تقلص من أعمالها بشكل جزئي أو حتى لدرجة الإغلاق الكامل ما ينعكس سلبا على اجمالي الحالة الانسانية والمعيشية.وطالبت اللجنة الشعبية نقابات العمال العربية والدولية بتشكيل صندوق دولي لدعم عمال فلسطين عامة وعمال قطاع غزة بشكل خاص “حيث إن غزة تعيش تحت الحصار وآثاره المتصاعدة”. من جهته ، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للعمال إن معدل البطالة في فلسطين في عام 2018 وصل إلى حوالي31 بالمئة مقارنة مع حوالي 28 بالمئة في العام الذي سبقه. وذكر الإحصاء أن معدل البطالة بلغ حوالي 18 بالمئة في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19 بالمئة في عام 2017، في حين بلغ المعدل حوالي 52 بالمئة في قطاع غزة مقارنة مع 44 بالمئة عام 2017.وأضاف أن الشباب (19 إلى 29 عاما) هم الأكثر معاناة من البطالة، بحيث بلغ معدل البطالة بينهم حوالي 44 بالمئة بواقع 27 بالمئة في الضفة الغربية و69 بالمئة في قطاع غزة.على صعيد اخر أعلن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء تقليص مساحة الصيد على سواحل قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية (11 كيلومترا).وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن “منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجور جنرال كميل أبو ركن أعلن تقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية حتى إشعار آخر، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء أمس من قبل حركة الجهاد الإسلامي”.وكان تم إطلاق الصاروخ من شمال قطاع غزة وسقط في البحر، على بعد كيلومترات من الشاطئ.