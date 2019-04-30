في كلمته بمناسبة عيد العمال
القاهرة ـ ( د ب أ): أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر عانت خلال السنوات الماضية من تحدياتٍ جسيمة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية. وقال السيسي، في كلمة أمس الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يصادف اليوم ، :”لعلكم كنتم تدركون أنه لا سبيل للتغلب على تلك التحديات سوى بالعمل الجاد والمستمر، والصبر على النتائج ،فالأمم لا تبنى إلا بمجهودات أبنائها المخلصين، وليس بالأماني والشعارات”. وأضاف السيسي أن “حرص الدولة على الاحتفال سنوياً بعيد العمال يجسد في جوهره احترامها العميق لما يقدمه العمال من إسهام في شتى ميادين الإنتاج، ويؤكد دورهم الوطني الهام والرئيسي في دفع مسيرة البناء والتطوير.وأكد أن العامل المصري هو المحور الحقيقي للتنمية، وتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذى تحمله شعب مصر لما كان من الممكن أبداً وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والتي تراكمت وتفاقمت عبر سنوات وعقود طويلة دون حلول حقيقية، وهو ما عملت الدولة على مواجهته بإجراءات علمية شاملة، حتى وإن كانت قاسية.
وقال السيسي :”ولقد بدأت بشائر الإصلاح الاقتصادي تنعكس بالأرقام على تحقيق معدلات إيجابية للنمو، كما تكلل التوجه الإصلاحي للدولة بتدشين عقد اجتماعي جديد، وليس أدل على ذلك من حزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وشملت، ضمن أمورٍ أخرى، زيادة الأجور لجميع العاملين في الدولة، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات، وإقرار علاوة دورية سنوية وعلاوة استثنائية وهي القرارات التي تؤكد، بما لا يدع مجالاً للشك، عبور مصر لمرحلة عصيبة من تاريخها”.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: مصر عانت من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.