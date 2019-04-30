الان تتابع تركيا “متخوفة” من تصنيف واشنطن جماعة الإخوان كـ”تنظيم إرهابي” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
في أول رد فعل تركي على التحركات الأمريكية، أبدى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الثلاثاء قلقه من اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف جماعة الإخوان كـ”تنظيم إرهابي”.
ولم يستطع الناطق باسم الحزب عمر تشيلك إخفاء قلق أنقرة عندما قال إن “القرار الأمريكي المحتمل بشأن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط”.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب، تتمثل بعزمها إدراج جماعة الإخوان “منظمة إرهابية”.
وقالت المسؤولة الإعلامية في البيت الأبيض، سارة ساندرز، إن ترامب “تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة يشاركونه القلق”، لافتة إلى أن هذا التصنيف “يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية”.
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