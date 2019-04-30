الان تتابع صحف أوروبية تحذر: داعش سيبدأ “حرب استنزاف” في البلاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

سلطت صحف أوروبية الضوء على مقطع الفيديو الذي نشر لزعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، والذي أقر فيه بهزيمة التنظيم في سوريا وانتهاء الخلافة المزعومة.

وقالت صحيفة ديرشبيجل الألمانية، إن البغدادي أقر بشكل واضح بنهاية الاستراتيجية القديمة للتنظيم المتمثلة في السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي.

وتابعت أن “ظهور زعيم داعش في هذا التوقيت يأتي لترسيخ سلطته على رأس التنظيم وبين أعضائه، بعد أن تعرض مؤخرا لمحاولة انقلابية دبرها مقربون منه”.

وأضافت الصحيفة: “لقد دعا البغدادي بوضوح في مقطع الفيديو المنشور الإثنين إلى شن حرب استنزاف على المجتمع الأوروبي، في تغيير واضح لخطه التنظيم”.

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وحذرت من أن التنظيم الإرهابي”سيركز في الفترة المقبلة على شن هجمات متفرقة على الأهداف الغربية فيما يمكن اعتباره إرهابا من أجل الإرهاب”.

وأوضحت أنه لا يمكن استبعاد شن التنظيم أيضا هجمات في الدول العربية، وفي أفريقيا، كما أنه من المتوقع أن يستهدف القوات والأهداف الفرنسية في مالي وبوركينا فاسو.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن “التنظيم سيستغل ثروته الهائلة والمقدرة حتى الآن بمئات الملايين من الدولارات، من أجل تجنيد أتباع في مختلف دول العالم”.

ونشرت صفحات تابعة للتنظيم الإرهابي، أمس الإثنين، مقطع فيديو لزعيم التنظيم وهو يجلس بين قيادات إرهابية ويتحدث عن هزائم التنظيم في سوريا والاعتراف بهجمات سريلانكا الدموية، كما تعهد بالانتقام من الخسائر التي تكبدها التنظيم.

ولم يظهر البغدادي علنا منذ 2014 حين أعلن قيام الخلافة المزعومة من مدينة الموصل العراقية في كل من سوريا والعراق.