عقوبات إيران وتصنيف الإخوان: هل تقترب أمريكا من القضاء على فيروس الإرهاب؟ (تقرير خاص)



واوضح مراقبون لـ " الخليج 365 " أن تصنيف الإخوان في قوائم الإرهاب من قبل الولايات الامريكية بما هي الدولة العظمى في العالم سيكون له أثره المباشر بالقضاء على فيروس الإرهاب من خلال محاصرته من جميع الجوانب .

وحسب المراقبين فإن اهمية القرار تنبع من كونه يأتي استكمالاً لما بدأته دول عربية أبرز المملكة العربية

وكانت ادارة ترامب اتخذت قرارات شجاعة بمحاصرة الإرهاب الذي تصدره إيران إلى اليمن والمنطقة من خلال سلسلة عقوبات ضد النظام الارهابي ومنها الانسحاب من الاتفاق النووي وحتى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بقوائم الإرهاب وهي العقوبات التي اثرت تأثيرا مباشرا على تحركات ايران بدعم الإرهاب .

ويقول مراقبون ان خطوات ترامب لا يمكن أن تكتمل بتوجيه الضربة القاصمة لفيروس الإرهاب قبل إكمال إجراءات إدراج الإخوان على لوائح الإرهاب وبعد الانتصار الذي تحقق في السنوات الاخيرة ضد تنظيم داعش . اصبح واضحاً أن الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب عازمة على قرارات حاسمة في ملف الإرهاب الذي طال عبثه بالعديد من البلدان وأولها الولايات المتحدة ، فبعد القرارات المتخذة بالعقوبات ضد إيران يجري إدارة ترامب اللمسات الأخيرة لإدراج جماعة الاخوان المسلمين في قوائم الإرهاب.واوضح مراقبون لـ " الخليج 365 " أن تصنيف الإخوان في قوائم الإرهاب من قبل الولايات الامريكية بما هي الدولة العظمى في العالم سيكون له أثره المباشر بالقضاء على فيروس الإرهاب من خلال محاصرته من جميع الجوانب .وحسب المراقبين فإن اهمية القرار تنبع من كونه يأتي استكمالاً لما بدأته دول عربية أبرز المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وحتى الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ، حيث اكتوت العديد من البلدان بنار الإرهاب الإخواني من العراق إلى اليمن وليبيا وسوريا وغيرها من الدول ، مثلما ان الولايات المتحدة كانت من أبرز أهداف الجماعات الارهابية التي خرجت من إبط الإخوان .وكانت ادارة ترامب اتخذت قرارات شجاعة بمحاصرة الإرهاب الذي تصدره إيران إلى اليمن والمنطقة من خلال سلسلة عقوبات ضد النظام الارهابي ومنها الانسحاب من الاتفاق النووي وحتى تصنيف الحرس الثوري الإيراني بقوائم الإرهاب وهي العقوبات التي اثرت تأثيرا مباشرا على تحركات ايران بدعم الإرهاب .ويقول مراقبون ان خطوات ترامب لا يمكن أن تكتمل بتوجيه الضربة القاصمة لفيروس الإرهاب قبل إكمال إجراءات إدراج الإخوان على لوائح الإرهاب وبعد الانتصار الذي تحقق في السنوات الاخيرة ضد تنظيم داعش .

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