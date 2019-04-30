علق الصحفي الكندي "دانييل برودمان"، عبر صفحتة الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على مناقشة البيت الأبيض وإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لتصنيف الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية. وتساءل "برودمان"، إذا ما تم تفعيل الإجراء ووضعت الجماعة الإرهابية في قائمة الإرهاب، هل سيقوم رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، بالسير على خطى قرار "ترامب".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار البيت الأبيض.. هل يسير "ترودو" على خطى "ترامب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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