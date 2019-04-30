بالأسماء.. مراكز ومساجد إخوانية تهدد الأمن البريطاني

كشف محللون عن توغل جماعة الإخوان المسلمين عبر المراكز التعليمية والدينية داخل المجتمع البريطاني، مؤكدين أنه يعمل في بريطانيا ما يقارب من 40 مؤسسة وجمعية ومنظمة بشكل مباشر للجماعة الإرهابية، بالإضافة إلي انتشار عدد من الأذرع تحت مسمي المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وجميع تلك المؤسسات والمنظمات مدعومة بأموال قطرية

كانت بداية تحركات التنظيم الإرهابي، عدم اتخاذ مقر رسمي معروف لهم بعد أن تم إغلاق مقرهم في منطقة «كريكلوود» شرق لندن، والذي كان يعتبر مقراً رسمياً للتنظيم، وأيضاً مقراً لموقع «إخوان أون لاين» باللغة الإنجليزية، وذلك بعد التظاهرات الحاشدة التي كانت تنظم أمامه، بالإضافة إلى حركات إنجليزية أخرى مثل حركة «بريطانيا أولاً».

أبرز المؤسسات والمراكز الإخوانية في بريطانيا

معهد الفكر السياسي

يترأس المعهد عزام سلطان التميمي، مالك قناة الحوار التي أسسها عام 2006، وهو فلسطيني قيادي في التنظيم الدولي للإخوان،

ويعمل المعهد بدعم سياسات وتوجهات حركة حماس وجماعة الإخوان، كما يظهر عزام التميمي كثيراً على شاشات الجزيرة الفضائية القطرية بمحتويها العربي والإنجليزي، بالإضافة إلي تقديم بعض البرامج بنفسه على قناة الحوار، كما تنشر له بعض المقالات والآراء في صحيفة الجارديان البريطانية، وتم إغلاق حسابات عزام التميمي وزوجته في بنك إتش أي بي سي، بالتزامن مع إغلاق حسابات عدد من المؤسسات التابعة للإخوان وحركة حماس، إضافة إلى منظمات بريطانية إسلامية أخرى لتشجيعها على العنف.

المرصد الإسلامي

المرصد الإسلامي في لندن يديره رئيسه القيادي الإخواني في التنظيم الدولي ياسر السري منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو يشارك في المؤتمرات والاجتماعات والنشاطات السياسية التي تقام في العاصمة البريطانية، إضافة إلى قيامه بنشر تقارير تتصدرها منظمات تتخفى تحت اسم حقوق الإنسان.

مؤسسة قرطبة

تعتبر مؤسسة قرطبة، أحد أهم المراكز البحثية الإخوانية التي نشطت خلال السنوات الخمس الأخيرة، خاصة في إعداد المؤتمرات والندوات عن الأوضاع في مصر، وعدد من الدول العربية، كما تعتبر مؤسسة قرطبة الحاضن لعدد من الجمعيات الإخوانية مثل منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامي، الذي يعمل كمظلة دعم وتمويل لعشرة كيانات بريطانية جميعها تنتمي لتنظيم الإخوان. وأشارت تقارير إلى أن المؤسسة أنفقت ما يزيد على 60 مليون جنيه إسترليني في تنظيم الندوات والمؤتمرات ودفع أموال لشخصيات بريطانية لإحضارهم للتحدث في هذه الفعاليات. ويرأس المؤسسة القيادي الإخواني العراقي أنس التكريتي، الذي يطلق عليه مهندس علاقات الجماعة الإرهابية بالحكومات الغربية. وأنس التكريتي هو نجل أسامة التكريتي، زعيم الحزب الإسلامي، والمراقب العام للإخوان في العراق لمدة ست سنوات، وهو أيضاً المتحدث باسم المبادرة البريطانية الإسلامية، التي يرأسها محمد الصوالحة، العضو البارز في حركة حماس الإخوانية.

أكاديمية التغيير

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تعتبر «أكاديمية التغيير»، أحد المراكز الرئيسية لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية في العاصمة البريطانية لندن. وتأسست الأكاديمية في لندن عام 2006، حيث يرأسها هشام مرسي زوج ابنة يوسف القرضاوي وأحد المقربين من جماعة الإخوان. وتم تأسيس أكاديمية التغيير في سياق ما سمي «بمشروع النهضة» المدعوم من الدوحة، ويديره جاسم السلطان، أحد مؤسسي جماعة الإخوان في قطر، وعراب مراجعاتها السياسية خلال تسعينيات القرن الماضي.

حملة «متحدون من أجل العدالة»

وهي منظمة صغيرة تضم عناصر إخوانية أو مؤيدة للإخوان من مصر وليبيا وفلسطين والجزائر والعراق، لكنها تتحرك تحت غطاء حقوق الإنسان للتستر على علاقتها بالجماعة، ويتم الترتيب لهذه الاحتجاجات التي تحمل اسم «حملة متحدون من أجل العدالة» بالتنسيق مع مؤسسة قرطبة برئاسة أنس التكريتي ونشطاء من الإخوان أو قريبين منهم من مصر والجزائر وليبيا وتونس من خلال اجتماعات تعقد بين فترة وأخرى في هذه المقرات بلندن، ثم يقدمون طلبات ترخيص للسلطات البريطانية، لكنه لوحظ أن الإعلام البريطاني بدأ يقاطع هذه الاحتجاجات بعد أن اكتشف ضعفها وكذب منظميها عن أهميتها وضخامتها.

الرابطة الإسلامية في بريطانيا

منظمة حقوقية تأسست عام 1997 تحت ادعاء تشجيع المسلمين في بريطانيا على المشاركة في العمل السياسي. ونظراً لكونها من أوائل المنظمات في هذا المجال، انضم لها أعداد كبيرة من المسلمين جعلت منها المنظمة الأقوى بين المنظمات الإخوانية، وتعرف المنظمة نفسها على أنها منظمة سنية تتبع فكر ومنهج جماعة الإخوان الإرهابية. ويترأس الرابطة حالياً عمر الحمدون وهو إخواني من أصل عراقي يعمل طبيب أسنان، ويؤم المصلين في المساجد التابعة للإخوان في بريطانيا قبل أن يلتحق بالرابطة الإسلامية.

المنظمة الإسلامية للإغاثة

منظمة أنشأها ورأسها الإخواني عصام الحداد في عام 1992 حتى تولى منصب مستشار للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، وهي تنشط في عدد من المدن البريطانية، وخاصة مدينة برمنجهام، إضافة إلى منتدى الشباب المسلم في أوروبا، الذي كان يرأسه القيادي الإخواني إبراهيم الزيات.

ميدل إيست آي

كما تمول قطر هذه المؤسسات البحثية والحقوقية التي تتخفى جميعها وراء ستار حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات المدنية والعامة، توجد لقطر أيضاً مؤسسات إعلامية إخوانية، أبرزها موقع «ميدل إيست آي» الذي تم إنشاؤه منذ نحو عامين ليكون المنبر الإعلامي الرئيسي باللغة الإنجليزية والموجه للقارئ الغربي.

ويرأس تحريرها بشكل معلن البريطاني الممول من قطر ديفيد هيرست، الصحفي بصحيفة الجارديان، بينما تعتبر حنان شحاتة هي رئيس التحرير الفعلي للموقع القطري، بعد أن انتقلت إليه قادمة من موقع «ميدل إيست مونيتور» الذي يديره داوود عبد الله نائب المدير العام السابق للمجلس الإسلامي في بريطانيا، وأيضاً عضو بالمبادرة الإسلامية البريطانية المرتبطة أيضاً بجماعة الإخوان الإرهابية، ويديرها أنس التكريتي مؤسس مؤسسة قرطبة.