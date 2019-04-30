الخارجية الأمريكية:داعش وبوكو حرام قتلا 35 ألف شخص فى 7سنوات

كتب أيمن رمضان
قال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية "ناثان سايلز"، إن الحرب على التنظيم الإرهاب " داعش" لم تنته إنما دخلت مرحلة جديدة وسنواصل ملاحقة أفرعها وشبكاتها في العالم.
ووفق الأخبار العاجلة لقناة "سكاى نيوز" أن منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، شدد على أن تنظيما داعش وبوكو حرام مسئولان عن مقتل 35 ألف شخص منذ 2012.
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