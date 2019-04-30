النشرة: اعداد من حشرة الخنفساء السوداء وصلت الى صيدا قادمة من سوريا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بان "اعدادا من حشرة الخنفساء السوداء وصلت الى ​مدينة صيدا​ بعد جزين، قادمة من ​سوريا​، مما سبب ازعاجا لدى المواطنين واثار قلقهم خشية تعرض اطفالهم للاذية",

ولفت عضو ​بلدية صيدا​ رئيس لجنة ​الزراعة​ ابراهيم الحريري إلى أن "بلدية صيدا ستقوم بدءا من الغد برش أحياء المدينة بالمبيدات المطلوبة لمكافحة هذه الحشرات"، مطمئنا المواطنين بأن "هذه الحشرات ليست مؤذية وظهورها بهذا الشكل هو أمر طبيعي بعد فترة الشتاء الطويلة