افاد مراسل "النشرة" في صيدا بان "اعدادا من حشرة الخنفساء السوداء وصلت الى مدينة صيدا بعد جزين، قادمة من سوريا، مما سبب ازعاجا لدى المواطنين واثار قلقهم خشية تعرض اطفالهم للاذية",
ولفت عضو بلدية صيدا رئيس لجنة الزراعة ابراهيم الحريري إلى أن "بلدية صيدا ستقوم بدءا من الغد برش أحياء المدينة بالمبيدات المطلوبة لمكافحة هذه الحشرات"، مطمئنا المواطنين بأن "هذه الحشرات ليست مؤذية وظهورها بهذا الشكل هو أمر طبيعي بعد فترة الشتاء الطويلة
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اعداد من حشرة الخنفساء السوداء وصلت الى صيدا قادمة من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.