قوى الأمن: تدابير سير بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للمعلم بطرس البستاني

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه "بتمام الساعة 18.00 من تاريخ 1/05/2019، سيقام احتفال بمناسبة الذكرى المئوية الثانية للمعلم ​بطرس البستاني​ في الواجهة البحرية ل​مدينة بيروت​، لذلك ستتخذ تدابير السير التالية: منع وقوف السيارات اعتباراً من الساعة 14.00 من التاريخ المذكور، على المسالك الاتية:شارع رفيق الحريري، جادة شفيق الوزان، محول الصياد، ​الطريق البحرية​، شارع ​ميناء الحصن​، نفق فينيسيا، جادة ​اميل لحود​، تمثال المغترب، شارع ابن سينا، جادة الجنرال فؤاد شهاب (برج الغزال)، جسر الياس الهراوي، شارع الأمير مجيد أرسلان، أوتوستراد الكرنتينا، أوتوستراد التحويطة، شارع ويغان، جادة شارل مالك (الحكمة)، محطة شارل الحلو، شارع فخر الدين، شارع جورج حداد، مدخل المرفأ، جادة شارل مالك، شارع وفيق سنو، الواجهة البحرية، شارع فوش، شارع الفرد نقاش"، داعية "المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

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