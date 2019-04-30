الحريري استقبل لاسن و سفير بنغلادش ووفودا

استقبل رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​ رئيسة بعثة ​الاتحاد الأوروبي​ في ​لبنان​ السفيرة ​كريستينا لاسن​ وبحث معها الأوضاع العامة والتطورات، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.

وكان الحريري قد استقبل سفير بنغلادش في لبنان عبد المطلب ساركير وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستقبل وفدا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية- دار الأيتام الإسلامية برئاسة رئيس العمدة المحامي فاروق جبر وعضوية المدير العام الوزير السابق الدكتور ​خالد قباني​ وأعضاء مجلس العمدة، سلمه دعوة لرعاية وحضور حفل الإفطار الرمضاني الذي تقيمه مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الحادي والعشرين من أيار المقبل.

ثم التقى وفدا من مجلس عمدة ​مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية​ برئاسة رئيس العمدة الدكتور ​وسيم الوزان​ سلمه دعوة لرعاية وحضور حفل الإفطار الرمضاني الذي تقيمه المؤسسات.

كما التقى الرئيس وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال برئاسة رئيس المجلس الدكتور نسيب فواز الذي قال على الأثر:" بحثنا مع الرئيس الحريري موضوع ​الموازنة​، وقد أكد لنا أن العمل جار لإقرارها. وقد وجهنا له دعوة لرعاية وحضور حفل العشاء الكبير الذي سيقيمه المجلس في 30 تموز المقبل".