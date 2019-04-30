وهاب: هل سنستمر بتبرير فشل النماذج في أوطاننا بشتم الآخرين

أكّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ أن "الآن سيخرج علينا كل صغار النفوس ليطلقوا شتى الإتهامات وأنا أقول لهم هل سنستمر بتبرير فشل النماذج في أوطاننا بشتم الآخرين". وتسائل وهاب، في تعليق على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، "ألم يحن الوقت لبناء أوطان تفكر بمستقبل شبابها؟"، لافتًا إلى أن "نعم، ​الإمارات​ نموذج لمواطن سعيد ولزائر محترم منذ لقائه أول موظف في المطار".

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