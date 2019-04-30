الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض بسيط لدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "كتلا هوائيّة دافئة نسبياً تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الخميس حيث يتحول ​الطقس​ الى متقلب".

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط ل​درجات الحرارة​ على الساحل بينما تبقى دون تعديل في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيّاً بسحب متوسطة ومرتفعة ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تكزن فوق معدلاتها الموسميّة وانخفاض نسبة الرطوبة، تنخفض درجات الحرارة تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء ومن المتوقع ان تشتشدًّ أحياناً خلال الليل في المناطق الداخلية.

الجمعة: غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحياناً، تتساقط أمطار متفرقة أحياناً، يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من الليل.