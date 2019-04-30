قوى الحرية والتغيير في السودان: المجلس العسكري يريد أن يتمسك بالسلطة

أكدت ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ "استمرار العمل على نقل السلطة إلى المدنيين بكل صلاحياتها"، مشيرةً إلى أن "​المجلس العسكري​ الانتقالي السوداني يريد أن يتمسك بالسلطة"، لافتةً إلى "اننا سنقدم مطالبنا للمجلس الانتقالي وجوهرها تسليم السلطة لمدنيين".

وفي مؤتمر صحفي، لفتت القوى إلى أنه "لم تحدد جلسة للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني"، مشيرةً إلى أن "الاعتصام متواصل ولدينا وسائل مقاومة سلمية أخرى"، مؤكدةً "اننا نتمسك بسلمية الثورة ولن ننجر للعنف"، داعيةً إلى إلى "مشروع شراكة لنقل السلطة إلى المدنيين".

وفي 11 نيسان عزل ​الجيش السوداني​ ​عمر البشير​، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع ​احتجاجات​ شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.