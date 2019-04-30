الأمم المتحدة تنتقد تدابير ترامب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء

انتقدت ​الأمم المتحدة​ "التدابير التي أعلنها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بخصوص إجراء تغييرات شاملة على قوانين ​الهجرة​ في ​أميركا​ بهدف الحد من أعداد ​المهاجرين​ الذين يطلبون اللجوء في ​الولايات المتحدة​"، مشيرةً إلى أن "ما تريد الأمم المتحدة أن تراه في هكذا خطة هو تأكيد الحق في الحصول على اللجوء"، مضيفةً: "الباحثون عن اللجوء لديهم حق في ذلك وهذا الحق يجب أن يتم احترامه".

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