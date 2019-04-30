عراقجي: صبر ايران يوشك ان ينفد

اعلن مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن صبر ايران يوشك ان ينفد، مشيراً إلى ان "الاتفاق النووي كان اتفاقا امنيا اكثر من ان يكون اقتصاديا وله ارتباط مع كل العالم وفي الوقت الذي تعرض الاتفاق النووي للخطر بسبب الموقف الاميركي فان احتمال انتهاءه موجود في اي لحظة".
واكد عراقجي انه "رغم ان هذا الاتفاق ابرم بين ايران ومجموعة الدول الخمس ولكنه في الاصل هو اتفاق متعلق بالمجتمع الدولي باسره"، مشدداً على أن "الاتفاق النووي هو النجاح الوحيد للدبلوماسية في المنطقة"، مشيراً إلى ان "خروج اميركا من الاتفاق النووي يتعارض مع قرارات مجلس الامن الدولي وقاد الى الحد من ثقة ايران بالاتفاقيات الدولية لان اميركا تريد القضاء على النجاح الوحيد للدبلوماسية في المنطقة".
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