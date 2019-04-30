بن صالح: الوطن للجميع لا إقصاء فيه ولا تهميش ولا تصفية حسابات

دعا الرئيس الجزائري الموقت عبد القادر بن صالح إلى "تجاوز الخلافات والبحث عن حلول توافقية"، مشيرًا إلى أن "الأزمة السياسية تستوجب وضع الخلافات جانبًا وتصويب الجهود نحو الحفاظ على مكتسبات الدولة".
وأكّد بن صالح "أننا بحاجة لهبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وتحريك الاقتصاد لتحقيق الرخاء لشعبنا"، مشددًا على أن "الوطن للجميع لا إقصاء فيه ولا تهميش ولا تصفية حسابات".
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