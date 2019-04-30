الامن العراقي: اعتقال 7 عراقيين قياديين في "داعش" في محافظة نينوى

كشفت أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف عن "اعتقال خلية الصقور الاستخباراتية أبرز سبعة قياديين عراقيين في تنظيم "داعش" الإرهابي"، مشيرةً إلى أن "الفريق التكتيكي لخلية الصقور الاستخباراتية، نفذ أمس الاثنين عملية إنزال بمجمع الصكارة في قضاء البعاج التابع لمحافظة نينوى"، مبينة أن العملية أسفرت عن اعتقال القياديين المذكورين.
ولفتت إلى أن "المعتقلين كانوا يرومون القيام بعمليات إرهابية في شمال وغرب ووسط البلاد بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان".
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