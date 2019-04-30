أردوغان: مشروع طائرات "إف 35" سيفشل دون تركيا

لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "مشروع طائرات "إف 35" الحربية محكوم عليه بالفشل دون مشاركة تركيا"، مشيراً إلى أنه "سيكون من الظلم استبعاد أنقرة منه بسبب اعتزامها شراء منظومة دفاع جوي روسية".
وأشار إلى أن "الذين يحاولون استبعاد تركيا من مشروع طائرات "إف 35" لم يفكروا في العملية وأن حلفاء أنقرة تجاهلوا احتياجاتها الدفاعية"، لافتاً إلى "اننا لن نلتزم الصمت بالتأكيد إزاء تجاهل حقنا في الدفاع عن النفس ومحاولات ضربنا حيث يسهل إيلامنا ومثل هذه الإجراءات هي التي تحدد الاتفاق على منظومة "إس 400" الذي أبرمناه مع روسيا".
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