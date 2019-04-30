غراهام: من الضروري لواشنطن أن تعيد التزامها بحل سياسي في ليبيا

لفت السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إلى "أنني أجريت مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج"، مشيراً إلى أنه "ينبغي على الإدارة الأميركية أن تعيد التزامها بتصريحاتها السابقة برفض حل عسكري في ليبيا".
وأكد أنه "من الضروري لواشنطن أن تعيد التزامها بحل سياسي في ليبيا ورفض محاولات أي جهة للفوز عسكرياً"، مثمناً "قيادة رئيس الوزراء الليبي وجاهزيته للعمل مع كافة الجهات لضمان حل سلمي في ليبيا"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك حل عسكري في ليبيا أبداً وعلى واشنطن تصدّر الجهود لترجمة مصالحة بين الحكومة وباقي الفصائل".
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