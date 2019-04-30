افاد مراسل النشرة في صيدا، عن سقوط جريحين في ​اطلاق نار​ في "حي الزيب" في ​مخيم عين الحلوة​ حيث نقل احدهما الى ​مستشفى​ النداء الانساني داخل المخيم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: سقوط جريحين باطلاق نار في مخيم عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.