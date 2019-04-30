خير الدين: لا انهيار في لبنان والمصارف محصنة من أجل الاستمرار بخدمة زبائنها

أكد الوزير السابق مروان خير الدين في حديث تلفزيوني أن "لا انهيار في لبنان والمصارف محصنة من أجل الاستمرار بخدمة زبائنها كما هو مطلوب ومررنا في لبنان بظروف أصعب سابقا"، مشيرا الى ان "رأس المال الموجود في المصارف لا يتآكل والسيولة متوافرة وبأحجام كبيرة".
ولفت خير الدين الى ان "البنوك في لبنان هي مصارف لاقتصاد اللبنانيين المنتشرين في العالم ودخل المصارف بقسم كبير منه يأتي من كل اقتصادات العالم وهذا القطاع لا يعتمد على الاقتصاد اللبناني فقط "، مؤكدا ان "القطاع المصرفي تجاوز في سابق جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري والحرب الاسرائيلية في العام 2006 والازمة المالية العالمية في العام 2008 واكتسب المصداقية امام العالم"، مشددا على ان "القطاع المصرفي هو الذي مول عجز الدولة والمشكلة هي في السياسيين".
وكشف خير الدين أن "الموازنة الحالية هي فرض محاسبة، وليست موازنة دولة تريد وضع خطة نمو اقتصادي"، مضيفا:"الموازنة الحالية هي نفسها الموازنة قبل ١٥ سنة".
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