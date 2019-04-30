النشرة: الاشكال بعين الحلوة وقع على خلفية تفتيش احد المارة وارتفاع عدد الجرحى الى 4

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن ارتفاع عدد الجرحى في ​اطلاق نار​ في "حي الزيب" في ​مخيم عين الحلوة​ الى أربعة ، اصابة اثنين منهم طفيفة، وقد عاد الهدوء الى المخيم بعد اتصالات فلسطينية.

وذكرت ​مصادر فلسطينية​ لـ "النشرة"، ان سبب الاشكال هو تلاسن عند حاجز ​قوات الامن الوطني الفلسطيني​ على خلفية تفتيش أحد المارة، تطور الى اطلاق نار، ما ادى الى سقوط اربعة جرحى اثنان منهم عن طريق الخطأ.