افاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن ارتفاع عدد الجرحى في اطلاق نار في "حي الزيب" في مخيم عين الحلوة الى أربعة ، اصابة اثنين منهم طفيفة، وقد عاد الهدوء الى المخيم بعد اتصالات فلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ "النشرة"، ان سبب الاشكال هو تلاسن عند حاجز قوات الامن الوطني الفلسطيني على خلفية تفتيش أحد المارة، تطور الى اطلاق نار، ما ادى الى سقوط اربعة جرحى اثنان منهم عن طريق الخطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الاشكال بعين الحلوة وقع على خلفية تفتيش احد المارة وارتفاع عدد الجرحى الى 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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