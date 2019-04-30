صور| وزير الأوقاف من الشرقية: افتتاح 300 مسجد في المحافظات خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

افتتاح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، يرافقه اللواء السعيد عبد المعطي، سكرتير محافظ الشرقية للمشروعات، نائبًا عن المحافظ الدكتور ممدوح غراب، اليوم الثلاثاء، مسجد "أحمد عرابي" بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وأشار وزير الأوقاف، في تصريحاتٍ له عقب الافتتاح، إلى أن الأسبوع المُقبل سيشهد افتتاح 300 مسجد بمُختلف محافظات الجمهورية، ما بين جديدة وأخرى جرى ترميمها، موضحًا أن عدد المساجد المنشأة والمُجددة حاليًا رقم هو الأول في تاريخ مصر.

وتخلل الافتتاح أمسية دينية، حضرها الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد إبراهيم حامد، وكيل المديرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يُشار إلى أن المسجد الجديد مُقام على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيهًا، بالجهود الذاتية لأهل القرية، وذلك بعدما تهدم مسجد قديم، بنفس المكان، كانت مساحته 400 مترًا، تعلم فيه الزعيم الرحل أحمد عرابي آيات القرآن الكريم وحفظها عندما كان طفلًا.