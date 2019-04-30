قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، مساء يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدةتريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا، مضيفا أن كل
وصرح جون بولتون بأن ما يحدث في فنزويلا ليس انقلابا وإنما محاولة من الرئيس الشرعي خوان جوايدو للسيطرة على الأوضاع.
كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: نريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات متاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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