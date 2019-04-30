بولتون: نريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا لكن كل الخيارات متاحة

قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، مساء يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة

تريد انتقالا سلميا للسلطة في فنزويلا، مضيفا أن كلالخيارات تبقى متاحة.

وصرح جون بولتون بأن ما يحدث في فنزويلا ليس انقلابا وإنما محاولة من الرئيس الشرعي خوان جوايدو للسيطرة على الأوضاع.