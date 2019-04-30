أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في برلين، أن شركة "سيمنس" في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات وقيمتها 14 مليار دولار ضمن خطة لإعادة تشييد البنية التحتية الكهربائية بالعراق.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "المجموعة الهندسية الألمانية أمامها فرصة جيدة للفوز بأغلب العقود ضمن المشروع".
من جهتها، قالت شركة "سيمنس"
كانت هذه تفاصيل خبر "سيمنس" الألمانية في طريقها لتوقيع عقود بـ14 مليار دولار لتطوير كهرباء العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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