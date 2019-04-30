"سيمنس" الألمانية في طريقها لتوقيع عقود بـ14 مليار دولار لتطوير كهرباء العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في برلين، أن شركة "سيمنس" في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات وقيمتها 14 مليار دولار ضمن خطة لإعادة تشييد البنية التحتية الكهربائية بالعراق.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن "المجموعة الهندسية الألمانية أمامها فرصة جيدة للفوز بأغلب العقود ضمن المشروع".

من جهتها، قالت شركة "سيمنس"

في بيان إنها "وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية تبلغ 700 مليون دولار، أحدها لبناء محطة توليد الكهرباء تعمل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق".