تونس وإيطاليا ترأس مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين

شهد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ونظيره الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، توقيع سبع اتفاقيات تعاون بين البلدين في ختام الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن الاتفاقات تشمل دعم البنية التحتية للنقل الكهربائي في تونس بهدف تعزيز التبادل بين

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أوروبا وشمال إفريقيا في مجال الطاقة، وإعادة توظيف ديون تونس نحو إيطاليا في مشاريع تنموية تونسية وهي تقدر بـ25 مليون يورو.



كما منحت إيطاليا تونس قرضًا بـ25 مليون يورو لتحسين البنية التحتية للمدارس الابتدائية،

وهبة مماثلة لدعم اللامركزية في تونس.



وجدد رئيسا الحكومتين في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في ختام الاجتماع دعوتهما لتغليب الحل السياسي في ليبيا رافضين الحلول العسكرية.



وبحث المجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الإيطالي، مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين ومقاومة الهجرة غير الشرعية وقضايا الأمن في المتوسط ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى العلاقات التونسية الأوروبية وتطور الأوضاع في ليبيا.