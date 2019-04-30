الجيش الجزائري: سنكشف عن ملفات فساد كبيرة وثقيلة

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء أنه سيتم الكشف عن ملفات فساد كبيرة ضمن المساعي المستمرة لمحاربة الكسب غير المشروع.

وقال الفريق قايد صالح خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الخامسة، إن مصالح الدفاع الوطني تملك معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد وصفها بالثقيلة، حسبما نقلته قناة "النهار" الجزائرية.

وصرح القائد العسكري بأنه اطلع شخصيا عن ملفات تكشف نهب

أموال عامة بأرقام ومبالغ خيالية، مؤكدا أن الملفات وضعت تحت تصرف مصالح العدالة لدراستها والتحقيق فيها ومتابعة كل المتورطين فيها.

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وشدد قايد صالح على أن العدالة ستعالج كل الملفات دون استثناء بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات، مشيرا إلى أنه سيتم تفادي التأخر في معالجة ملفات الفساد بحجة إعادة النظر في الإجراءات

القانونية والتي تتطلب وقتا طويلا قد يسمح بإفلات الفاسدين من العقاب.

إلى ذلك، أوضح أن الجيش سيبقى بالمرصاد وفقا لمطالب الشعب بما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، مبينا أن القوات الجزائرية لن تسكت وكانت سباقة لمحاربة الفساد، من خلال إحالة قادة عسكريين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة إلى القضاء العسكري.

وبين رئيس الأركان حرص قيادة الجيش على مرافقة جهاز العدالة في أداء مهامه بعد أن تحررت من كل القيود والضغوط بعيدا عن الانتقائية والظرفية، قائلا إنه سيتم تطهير الجزائر نهائيا من الفساد والمفسدين.